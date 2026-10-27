نقص الخدمات الطبية في مشفى هجين بريف دير الزور يفاقم معاناة الأهالي ‏

دير الزور-سانا

يعاني مشفى هجين الوطني بريف دير الزور الشرقي من نقصٍ في الخدمات ‏الطبية والكوادر والأدوية والتجهيزات، ما يحدّ من قدرته على تلبية ‏الاحتياجات الصحية للأهالي، باعتباره المشفى الحكومي الوحيد الذي يخدم ‏المدينة ومناطق واسعة في محيطها.‏

ويطالب أهالٍ في مدينة هجين بتحسين واقع المشفى ورفده بالكوادر الطبية ‏والأدوية والتجهيزات اللازمة، مؤكدين ضرورة تطوير خدماته لتلبية ‏احتياجات السكان، ولا سيما أن كثيراً منهم لا يستطيعون تحمّل تكاليف العلاج ‏في المشافي الخاصة.‏

تأهيل الأقسام وتعزيز الكوادر الصحية

وأوضح مدير صحة دير الزور نصر الخلف لـ سانا اليوم الثلاثاء، ‏أن المشفى ‏يواجه تحديات تتعلق بتأمين الكوادر الطبية واستكمال تجهيز ‏الأقسام وتأمين ‏الأدوية والمستهلكات الطبية، مبيناً أن مديرية الصحة تعمل ‏على تأهيل عدد ‏من الأقسام، وتزويدها بتجهيزات جديدة، إلى جانب ‏تعزيز استمرارية توفير ‏الأدوية والمستلزمات اللازمة لتقديم الخدمات ‏الصحية.‏

وأشار الخلف إلى أن المديرية تعاقدت في المرحلة الأولى مع 138 من ‌‏الكوادر الصحية، بينهم أطباء وفنيون وممرضون وصيادلة، على أن تتبع ‌‏ذلك تعاقدات إضافية لاستكمال النقص في الاختصاصات والكوادر اللازمة، ‌‏بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.‏

‏2500 خدمة شهرياً ونقص في الأطباء الاختصاصيين

من جهته، بيّن مدير مشفى هجين محمود الشيخ أن المشفى يقدم حالياً نحو ‌‌‏2500 خدمة شهرياً، مشيراً إلى أن نقص الأطباء الاختصاصيين والمقيمين ‌‏يعدّ من أبرز الصعوبات التي تواجه عمله، وتحدّ من قدرته على تلبية ‌‏احتياجات المراجعين.‏

وأكد الشيخ الحاجة إلى تعزيز الكوادر الطبية وتوفير الاختصاصات ‌‏المختلفة، بما يتيح إعادة تفعيل أقسام المشفى، وتوسيع نطاق الخدمات التي ‌‏يقدمها للأهالي.‏

تفعيل المشفى وتوسيع خدماته

وأوضح أيمن عبد الله،‏ من أهالي المنطقة، أن تفعيل المشفى يمثل ضرورة ‏للأهالي في هجين والمناطق المحيطة بها، نظراً لاتساع النطاق الجغرافي ‏الذي يخدمه وصعوبة الوصول إلى بدائل علاجية مناسبة.‏

من جانبه، أشار محمد نور إلى محدودية الأقسام العاملة في المشفى، مطالباً ‏بتوفير كوادر طبية من مختلف الاختصاصات، بما يسهم في تحسين مستوى ‏الرعاية الصحية، وتخفيف معاناة المرضى.‏

وكان مدير الصحة في دير الزور وعضو المجلس التنفيذي في المحافظة ‏تفقدا في شهر آذار الفائت المشفى، واطلعا على واقعه الصحي والتحديات ‏والصعوبات التي تعترض عمله، حيث أكدا أهمية توفير الاحتياجات ‏الضرورية له، لضمان تقديم خدمات طبية جيدة تلبي حاجات سكان ‏المنطقة، كالمعدات والمستلزمات الطبية الأساسية، إضافة إلى دعمه بالكوادر ‏البشرية في التخصصات الطبية.‏