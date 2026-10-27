نقص الخدمات الطبية في مشفى هجين بريف دير الزور يفاقم معاناة الأهالي ‏

دير الزور-سانا
يعاني مشفى هجين الوطني بريف دير الزور الشرقي من نقصٍ في الخدمات الطبية والكوادر والأدوية والتجهيزات، ما يحدّ من قدرته على تلبية الاحتياجات الصحية للأهالي، باعتباره المشفى الحكومي الوحيد الذي يخدم المدينة ومناطق واسعة في محيطها.
ويطالب أهالٍ في مدينة هجين بتحسين واقع المشفى ورفده بالكوادر الطبية والأدوية والتجهيزات اللازمة، مؤكدين ضرورة تطوير خدماته لتلبية احتياجات السكان، ولا سيما أن كثيراً منهم لا يستطيعون تحمّل تكاليف العلاج في المشافي الخاصة.
تأهيل الأقسام وتعزيز الكوادر الصحية
وأوضح مدير صحة دير الزور نصر الخلف لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن المشفى يواجه تحديات تتعلق بتأمين الكوادر الطبية واستكمال تجهيز الأقسام وتأمين الأدوية والمستهلكات الطبية، مبيناً أن مديرية الصحة تعمل على تأهيل عدد من الأقسام، وتزويدها بتجهيزات جديدة، إلى جانب تعزيز استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية.
وأشار الخلف إلى أن المديرية تعاقدت في المرحلة الأولى مع 138 من الكوادر الصحية، بينهم أطباء وفنيون وممرضون وصيادلة، على أن تتبع ذلك تعاقدات إضافية لاستكمال النقص في الاختصاصات والكوادر اللازمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.
2500 خدمة شهرياً ونقص في الأطباء الاختصاصيين
من جهته، بيّن مدير مشفى هجين محمود الشيخ أن المشفى يقدم حالياً نحو 2500 خدمة شهرياً، مشيراً إلى أن نقص الأطباء الاختصاصيين والمقيمين يعدّ من أبرز الصعوبات التي تواجه عمله، وتحدّ من قدرته على تلبية احتياجات المراجعين.
وأكد الشيخ الحاجة إلى تعزيز الكوادر الطبية وتوفير الاختصاصات المختلفة، بما يتيح إعادة تفعيل أقسام المشفى، وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها للأهالي.
تفعيل المشفى وتوسيع خدماته
وأوضح أيمن عبد الله، من أهالي المنطقة، أن تفعيل المشفى يمثل ضرورة للأهالي في هجين والمناطق المحيطة بها، نظراً لاتساع النطاق الجغرافي الذي يخدمه وصعوبة الوصول إلى بدائل علاجية مناسبة.
من جانبه، أشار محمد نور إلى محدودية الأقسام العاملة في المشفى، مطالباً بتوفير كوادر طبية من مختلف الاختصاصات، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية، وتخفيف معاناة المرضى.
وكان مدير الصحة في دير الزور وعضو المجلس التنفيذي في المحافظة تفقدا في شهر آذار الفائت المشفى، واطلعا على واقعه الصحي والتحديات والصعوبات التي تعترض عمله، حيث أكدا أهمية توفير الاحتياجات الضرورية له، لضمان تقديم خدمات طبية جيدة تلبي حاجات سكان المنطقة، كالمعدات والمستلزمات الطبية الأساسية، إضافة إلى دعمه بالكوادر البشرية في التخصصات الطبية.