وفاة ثلاثة شبان وإصابة اثنين بانفجار لغم في ريف الحسكة

الحسكة-سانا

توفي ثلاثة شبان وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية أم زر بريف مدينة الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة.

وأوضح مدير مشفى الشدادي الوطني، محمد فاضل العجيل، لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الانفجار أدى إلى وفاة طالب جليدان عيسى ومحمد مجيد دليمي وداني محمد خلف، وإصابة شخصين تتراوح أعمارهما بين 13 و16 عاماً، تعرضا لإصابات واسعة وشظايا متعددة في أنحاء مختلفة من جسديهما.

وأضاف العجيل أن المصابين أُسعفا إلى مشفى الشدادي الوطني، مشيراً إلى أن حالتهما الصحية مستقرة نسبياً.

وذكر شهود عيان من المنطقة أن اللغم انفجر في أرض زراعية كان الشبان يرعون الأغنام فيها، ما أدى إلى وقوع إصابات بالغة.

وتواصل الجهات المختصة جهودها لتأمين مختلف المناطق السورية من الألغام والذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة، التي لا تزال تشكل خطراً على حياة المدنيين، بما يسهم في تسهيل تنقل السكان، وتعزيز عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة.