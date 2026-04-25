رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف موقعين حدوديين شمال الكويت

مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي اليوم السبت، استهداف موقعين حدوديين شمال دولة الكويت، بواسطة طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية.

وجدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة العلماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان على الموقع الرسمي، التنديد بهذه الاعتداءات، التي تنتهك سيادة دول المنطقة، وتهدد أمنها واستقرارها.

وأعرب الأمين العام عن التضامن الكامل مع دولة الكويت، في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت أمس الجمعة، أن طائرتين مسيّرتين مفخختين قادمتين من العراق استهدفتا موقعين حدوديين شمالي البلاد، دون تسجيل إصابات بشرية.