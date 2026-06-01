شركات الشحن تطالب بإطار عمل واضح لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز

أثينا-سانا

طالبت شركات دولية للشحن البحري، اليوم الإثنين، بوضع إطار عمل وقواعد تشغيلية واضحة تضمن سلامة حركة السفن عبر مضيق هرمز، معتبرةً أن أي اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لن يكون كافياً وحده لإعادة الملاحة إلى طبيعتها ما لم تترافق معه إجراءات واضحة وآليات عمل محددة.

وذكرت رويترز أن هذه المواقف جاءت خلال مؤتمر كابيتال لينك والفعاليات الافتتاحية لمعرض بوسيدونيا الدولي للشحن البحري المنعقد في العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة ملاك سفن ومسؤولين تنفيذيين في قطاع النقل البحري.

وأشار وزير الشحن البحري اليوناني فاسيليس كيكيلياس إلى صعوبة التنبؤ بمسار الصراع أو موعد انتهائه، مؤكداً أن النزاعات تتسم بتعقيدات كبيرة تجعل حلها أمراً “بالغ الصعوبة”.

في السياق، أكد رئيس شركة “هايدمار ماريتايم هولدنجز كورب” بانكاج خانا، أن قطاع النقل يحتاج إلى “إطار عمل أو لائحة قواعد تحدد بشكل واضح كيفية دخول السفن وخروجها من المنطقة”، كاشفاً أن شركته لديها سفينة عالقة داخل الخليج منذ ثلاثة أشهر.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “سنتروفين مانجمنت” يانييس بروكوبيو، أن توفر التغطية التأمينية للسفن لا يعني بالضرورة أن الممرات الملاحية أصبحت آمنة للعبور، مؤكداً أن المخاطر لا تزال مرتفعة في ظل غياب قواعد واضحة تنظم عمل شركات الشحن وتحدد آليات التعامل مع الولايات المتحدة وإيران، واصفاً الوضع الحالي بأنه ينطوي على مستوى عالٍ من المخاطر.

وسبق أن حذرت مؤسسات مالية وطاقة دولية كبرى من أن استمرار تعطل حركة الملاحة وتدفقات الشحن في مضيق “هرمز” يشكل مخاطر متزايدة على أمن الوقود، وأوضاع الأسواق، والمرونة الاقتصادية العالمية.

ويُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لنحو خُمس تجارة النفط المنقولة بحراً ‏عالمياً، فيما تسبب التوتر المستمر منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي ‏باضطرابات كبيرة بأسواق الطاقة والشحن البحري.‏