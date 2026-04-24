رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى

مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة الاقتحامات المستمرة التي ينفذها المستوطنون، ومسؤولون إسرائيليون للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، ورفع علمه داخل باحاته.

وأكدت الأمانة العامة للرابطة في بيان لها اليوم الجمعة نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية “واس” أن هذه الانتهاكات تمثل اعتداءً جسيماً على حرمة المقدسات الإسلامية، واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم، محذرة من مخاطر تمادي سلطات الاحتلال في تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة.

وشددت الرابطة على أن هذه الممارسات الإجرامية تقوض جهود الاستقرار في المنطقة، مطالبةً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية للوقف الفوري لهذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كما أعربت الرابطة عن دعمها الكامل للمواقف الدولية والإقليمية المنددة بجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وكان وزراء خارجية كل من: السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، ومصر، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، قد أدانوا أمس الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.