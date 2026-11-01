الإسباني ماركيز يتوج بطلاً لسباق ماليزيا الكبرى للدراجات ‏النارية

كوالالمبور-سانا
تُوّج الدراج الإسباني مارك ماركيز بطل العالم سبع مرات، ومتسابق فريق دوكاتي بلقب سباق جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية /الفئة الأولى/موتو جي بي/ الذي أقيم اليوم الأحد، على حلبة سيبانغ الدولية محققاً فوزه الأول على هذه الحلبة منذ عام 2018.
وحسب رويترز، فإن ماركيز انتزع الصدارة في اللحظات الأولى للسباق عقب انطلاقة قوية تجاوز فيها شقيقه أليكس ماركيز عند المنعطف الأول، ليحافظ على تقدمه بثبات حتى النهاية دون ارتكاب أي أخطاء.
وجاء الدراج بيدرو أكوستا /متسابق فريق كيه.تي.إم/ في المركز الثاني تلاه أليكس ماركيز /متسابق فريق جريسيني ريسنج/ في المركز الثالث.
وبهذا الفوز رفع ماركيز رصيده في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم إلى 399 نقطة موسعاً الفارق إلى 44 نقطة عن أقرب ملاحقيه خورخي مارتين الذي غاب عن السباق إثر تعرضه لإصابة بكسر في المعصم.