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الإسباني ماركيز يتوج بطلاً لسباق ماليزيا الكبرى للدراجات ‏النارية

6 الإسباني ماركيز يتوج بطلاً لسباق ماليزيا الكبرى للدراجات ‏النارية
الدراج الإسباني مارك ماركيز متسابق فريق دوكاتي يحرز لقب سباق جائزة ماليزيا الكبرى ‏للدراجات النارية-رويترز

‏كوالالمبور-سانا

تُوّج الدراج الإسباني مارك ماركيز بطل العالم سبع مرات، ‏ومتسابق فريق دوكاتي بلقب سباق جائزة ماليزيا الكبرى ‏للدراجات النارية /الفئة الأولى/موتو جي بي/ الذي أقيم ‏اليوم الأحد، على حلبة سيبانغ الدولية محققاً فوزه الأول على ‏هذه الحلبة منذ عام 2018.‏

وحسب رويترز، فإن ماركيز انتزع الصدارة في اللحظات ‏الأولى للسباق عقب انطلاقة قوية تجاوز فيها شقيقه أليكس ‏ماركيز عند المنعطف الأول، ليحافظ على تقدمه بثبات حتى ‏النهاية دون ارتكاب أي أخطاء.‏

وجاء الدراج بيدرو أكوستا /متسابق فريق كيه.تي.إم/ في ‏المركز الثاني تلاه أليكس ماركيز /متسابق فريق جريسيني ‏ريسنج/ في المركز الثالث.‏

وبهذا الفوز رفع ماركيز رصيده في صدارة الترتيب العام ‏لبطولة العالم إلى 399 نقطة موسعاً الفارق إلى 44 نقطة عن ‏أقرب ملاحقيه خورخي مارتين الذي غاب عن السباق إثر ‏تعرضه لإصابة بكسر في المعصم.‏

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