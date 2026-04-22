وزير البحرية الأمريكية يستقيل من منصبه

واشنطن – سانا

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تقديم وزير البحرية جون فيلان استقالته من منصبه.

ونقل موقع قناة CNN عن المتحدث باسم الوزارة، شون بارنيل، قوله: إنّ فيلان سيستقيل من منصبه “بأثر فوري”.

وأعرب بارنيل، بالنيابة عن وزير الحرب الأمريكي ونائبه، عن الامتنان للوزير فيلان لخدمته الوزارة والبحرية الأمريكية، مشيراً إلى أن وكيل الوزارة هونغ كاو سيتولى منصب وزير البحرية بالوكالة.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تُنفذ فيه البحرية الأمريكية حصاراً على الموانئ الإيرانية خلال وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.