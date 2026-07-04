أوكرانيا: أكثر من 200 قاطرة دُمّرت أو تضررت منذ بداية العام جراء الهجمات الروسية

كييف-سانا

أعلنت الحكومة الأوكرانية اليوم السبت، أن أكثر من 200 قاطرة دُمّرت أو تعرضت لأضرار منذ بداية العام الجاري، جراء الهجمات الروسية التي تستهدف البنية التحتية لقطاع السكك الحديدية.

ونقلت وكالة رويترز عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون إعادة الإعمار، أولكسي كوليبا، قوله: إن روسيا تستهدف قاطرات السكك الحديدية بشكل متواصل، ما أدى إلى تدمير أو تضرر أكثر من 200 قاطرة منذ بداية عام 2026.

وأضاف كوليبا: إن قاطرتين تعرضتا لأضرار خلال هجوم وقع مساء أمس الجمعة، في منطقة دنيبروبيتروفسك شرق أوكرانيا، مشيراً إلى أن استمرار هذه الهجمات يتطلب تنفيذ أعمال إصلاح إضافية وتوفير موارد ونفقات مالية أكبر.

وأوضح أن قطاع السكك الحديدية يحتل أهمية كبيرة في أوكرانيا، إذ يمر عبره أكثر من 90 بالمئة من شحنات الصادرات الأوكرانية، الأمر الذي جعله هدفاً متكرراً للهجمات الروسية.

ولفت إلى أن منشآت السكك الحديدية تعرضت لأكثر من ألف هجوم منذ بداية العام الجاري، ما تسبب بأضرار كبيرة في البنية التحتية لقطاع النقل.

ويستمر التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا بالتوازي مع اتساع نطاق الهجمات الجوية التي باتت تطال العمق في البلدين، في وقت لا تظهر فيه مؤشرات على انحسار وتيرة الحرب المستمرة منذ 20 شباط عام 2022.