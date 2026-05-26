مقتل طفلة في قطاع غزة وحملات اعتقال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
قُتلت طفلة فلسطينية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بجروح أصيبت بها في غارة إسرائيلية على خان يونس في قطاع غزة أمس، فيما تواصلت حملة المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الطفلة البالغة من العمر “15 عاماً”، فارقت الحياة اليوم الثلاثاء، متأثرة بإصابتها الخطيرة التي أُصيبت بها في القصف الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع أمس الإثنين.
مداهمات واعتقالات مستمرة في الضفة الغربية
وأفادت مصادر محلية بأنّ آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس بالضفة، وداهمت عدداً من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل خمسة فلسطينيين.
وفي بيت لحم، قام جنود الاحتلال باقتحام المدنية والتمركز في منطقة سوق الحلال وساحة المهد، كما اقتحموا منطقة هندازة شرق بيت لحم، وداهموا أحد المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات.
واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، قرية فرخة جنوب غرب سلفيت، وانتشرت في أحيائها، ونفذت عمليات تفتيش واسعة للمنازل، وأخضعت عدداً من المواطنين للتحقيق والاستجواب.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء أمس الإثنين ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023 حتى أمس إلى 72.797 قتيلاً، و172.821 جريحاً.