مقتل طفلة في قطاع غزة وحملات اعتقال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

قُتلت طفلة فلسطينية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بجروح أصيبت بها في غارة ‏إسرائيلية على خان يونس في قطاع غزة أمس، فيما تواصلت حملة ‏المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الطفلة البالغة من العمر “15 ‏عاماً”، فارقت الحياة اليوم الثلاثاء، متأثرة بإصابتها الخطيرة التي أُصيبت ‏بها في القصف الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب خان يونس ‏جنوب القطاع أمس الإثنين.‏

مداهمات واعتقالات مستمرة في الضفة الغربية

وأفادت مصادر محلية بأنّ آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت عدة أحياء في ‏مدينة نابلس بالضفة، وداهمت عدداً من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، ‏قبل أن تعتقل خمسة فلسطينيين.‏

وفي بيت لحم، قام جنود الاحتلال باقتحام المدنية والتمركز في منطقة سوق ‏الحلال وساحة المهد، كما اقتحموا منطقة هندازة شرق بيت لحم، وداهموا ‏أحد المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات.‏

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، قرية فرخة جنوب غرب ‏سلفيت، وانتشرت في أحيائها، ونفذت عمليات تفتيش واسعة للمنازل، ‏وأخضعت عدداً من المواطنين للتحقيق والاستجواب.‏

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء أمس الإثنين ارتفاع عدد ‏ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول ‌‏2023 ‏حتى أمس إلى 72.797 قتيلاً، و172.821 جريحاً‎.‎