قطر تؤكد ضرورة الموازنة بين استخدام الموارد البحرية وحماية البيئة

كينغستون-سانا

أكدت قطر أهمية تحقيق التوازن بين الاستخدام المسؤول للموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، وأعربت عن استعدادها للتعاون مع جميع الدول الأخرى لدعم أعمال السلطة الدولية لقاع البحار.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن أمين سر اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار “عمر علي العلي” قوله في كلمة خلال الدورة الـ31 للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار، المنعقدة في مدينة كينغستون بجامايكا بين 27 و 31 تموز الجاري: إنّ المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأطراف، بما يسهم في ترسيخ الثقة وتحسين عملية صنع القرار.

وأعرب عن التزام قطر باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والإطار القانوني الذي أرسته لإدارة المنطقة الدولية لقاع البحار باعتبارها تراثاً مشتركاً للبشرية، مشدداً في هذا السياق على أهمية تحقيق التوازن بين الاستخدام المسؤول للموارد البحرية وحماية البيئة البحرية.

كما دعا إلى مواصلة الحوار بشأن تطوير أدوات استراتيجية غير ملزمة تسهم في تقييم الجاهزية العلمية والبيئية والمؤسسية للقرارات التي تنظر فيها السلطة، بما يعزز الشفافية، ويدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة، دون المساس بالإطار القانوني القائم أو اختصاصات أجهزة السلطة.

وجدد العلي استعداد دولة قطر للتعاون مع جميع الدول الأعضاء لدعم أعمال السلطة الدولية لقاع البحار، وتمكينها من الاضطلاع بولايتها وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يحقق مصالح البشرية جمعاء.