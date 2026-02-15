أستراليا تتقدم في سباق التسلح.. مليارات لمنشأة تصنيع غواصات نووية

سيدني-سانا

أعلنت أستراليا عزمها استثمار 3.9 مليارات دولار أسترالي (نحو 2.8 مليار دولار أميركي)، كدفعة أولى لإنشاء منشأة جديدة لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وذلك في إطار اتفاق الشراكة الأمنية “أوكوس” المبرم مع الولايات المتحدة وبريطانيا عام2021.

ويهدف الاتفاق إلى تزويد أستراليا بأسطول من الغواصات المتطورة، إلى جانب تعزيز التعاون في تطوير تقنيات عسكرية متقدمة، ومن المقرر أن يبدأ تسليم الغواصات اعتباراً من عام 2032، لتشكل ركيزة أساسية في استراتيجية كانبيرا لتعزيز قدراتها الهجومية بعيدة المدى في المحيط الهادئ، ولا سيما في مواجهة تنامي النفوذ العسكري للصين.

ونقلت فرانس برس اليوم الأحد عن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز قوله: إن تطوير منشأة بناء الغواصات في أوزبورن يعكس تقدماً نحو امتلاك قدرة سيادية مستدامة لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية لعقود مقبلة، فيما أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن المشروع سيوفر قدرات دفاعية مستقبلية وفرص عمل طويلة الأمد.

وأشار مسؤولون أستراليون إلى أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة في هذا المرفق قد يبلغ نحو 30 مليار دولار أسترالي على المدى الطويل، في وقت كانت كانبيرا قد أعلنت سابقاً عن استثمار إضافي بقيمة 8 مليارات دولار أميركي لتحويل مرافق بناء وصيانة السفن في بيرث إلى قاعدة داعمة لأسطول الغواصات النووية مستقبلاً.

ويمثل اتفاق “أوكوس” تحولاً استراتيجياً كبيراً في سياسة الدفاع الأسترالية، بعد إلغاء صفقة سابقة مع فرنسا عام 2021 لشراء غواصات تعمل بالديزل، ما أثار آنذاك أزمة سياسية بين البلدين. كما واجه الاتفاق لاحقاً تساؤلات بشأن استمراريته، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأميركية أنه يحظى بدعم كامل من إدارة الرئيس دونالد ترامب.