ولي العهد السعودي وملك البحرين يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود تعزيز الاستقرار

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا أمس الخميس مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من ‏القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن ‏الملاحة في مضيق هرمز، بهدف إنهاء الحرب على أن تستكمل المفاوضات خلال مهلة ‏أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.