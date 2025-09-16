ارتقاء 89 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 89 فلسطينياً، وأصيب 386 آخرون في قطاع غزة منذ صباح اليوم، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المكثف الذي أعلن بدء عمليات برية موسعة للسيطرة على مدينة غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن القصف شمل أحياء الدرج والصبرة والشيخ رضوان وتل الهوى والشاطئ والكرامة والسودانية، إضافة إلى تفجير مدرعات وروبوتات مفخخة بأطنان من المتفجرات داخل الأحياء السكنية.

وأفادت مصادر طبية بأن الضحايا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما لا يزال عدد منهم تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة، كما سجلت المستشفيات 3 حالات وفاة إضافية نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل، ليرتفع العدد إلى 428، من بينهم 146 طفلاً.

وفي السياق، أكد المكتب الإعلامي في غزة أن أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا متمسكين بأرضهم وبيوتهم، رافضين النزوح نحو الجنوب، رغم القصف المكثف وعمليات التهجير القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال، في إطار سياسات الإبادة الجماعية التي تخالف القوانين والمواثيق الدولية.

وتشير الإحصاءات إلى أن ضحايا الاحتلال الإسرائيلي منذ تشرين الأول 2023 ارتفعوا إلى 64,964 شهيداً، و165,312 إصابة في قطاع غزة.