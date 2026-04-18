بيانات تظهر توجه أسطول من الناقلات لعبور مضيق هرمز قبيل إعادة إغلاقه

واشنطن-سانا

أكد موقع مارين ترافيك لتتبع حركة السفن ومواقعها في البحار والموانئ، أن أسطولاً من الناقلات يغادر الخليج العربي اليوم السبت لعبور ⁠مضيق هرمز، وذلك قبيل إعلان إيران إعادة إغلاقه مجدداً.

ونقلت رويترز عن “مارين ترافيك” قوله: إن الأسطول يتألف من ‌أربع ⁠ناقلات غاز البترول المسال، وعدة ناقلات للمنتجات ⁠النفطية والمواد الكيميائية، بالإضافة ⁠إلى ناقلات أخرى ⁠قادمة من الخليج.

وعقب ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن “التحكم بمضيق هرمز عاد إلى حالته السابقة، وتحت السيطرة المشددة من قبل القوات المسلحة الإيرانية بسبب نكث الأمريكيين بوعودهم”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الجمعة أن مضيق هرمز فُتح بشكل كامل أمام السفن التجارية، مشيراً إلى استمرار حصار الموانئ الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وكشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أمس الجمعة أن واشنطن وطهران تتفاوضان على خطة لإنهاء الحرب، تتضمن تخلّي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصّب، مشيراً إلى أن جولة جديدة من المحادثات ستُعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد يوم الأحد المقبل.