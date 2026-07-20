اتساع حرائق تورينتو الكندية إلى 735 ألف هكتار وسط استمرار عمليات الإطفاء والإجلاء

تورينتو-سانا



اتسعت حرائق الغابات المشتعلة في مدينة تورينتو الكندية لتلتهم نحو 735 ألف هكتار، مقارنة بنحو 650 ألف هكتار مطلع الأسبوع، وذلك بالتزامن مع تحسن مستويات جودة الهواء في معظم أنحاء المنطقة.



ونقلت “رويترز” عن رئيس وزراء أونتاريو الكندية دوج فورد قوله اليوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي إن: “المقاطعة تكافح حالياً 190 حريقاً نشطاً، وإن نحو 1800 شخص جرى نقلهم من مجتمعات سكنية منخفضة الكثافة في شمال غرب الإقليم”.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء تبذل جهوداً مكثفة لإخماد الحرائق والحفاظ على سلامة السكان.



وسجّلت مدينة تورونتو الكندية الأربعاء الماضي أسوأ مستويات جودة للهواء بين المدن الكبرى في العالم، نتيجة تصاعد الدخان والتلوث الناجمين عن حرائق الغابات المستعرة في البلاد، وسط تحذيرات رسمية للسكان بضرورة البقاء في منازلهم.



يذكر أن حرائق الغابات في كندا التهمت منذ مطلع العام الجاري نحو 1.9 مليون هكتار من الأراضي والغطاء النباتي، ورغم أن هذه الحصيلة تبقى دون المستويات القياسية المسجلة عام 2023، إلا أن أكثر من 800 بؤرة حريق لا تزال مشتعلة في مناطق متفرقة من البلاد.