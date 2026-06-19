سلام يشدد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية

بيروت-سانا

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن استعادة الدولة وبناء مستقبلها يتطلبان مساراً متكاملاً يجمع بين الإصلاح الشامل وبسط سلطة الدولة، مشدداً على عدم التهاون في حصر السلاح بيد القوى الشرعية والمؤسسات الدستورية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن سلام قوله في تصريح اليوم الجمعة: “لا توجد سيادة مكتملة لدولة تتآكل مؤسساتها من الداخل، وبناء المستقبل يبدأ أساساً باستعادة ثقة المواطن بالدولة”.

وأوضح سلام أن الهدف هو الوصول إلى دولة يكون فيها القرار السيادي في الحرب والسلم بيد سلطتها الدستورية دون سواها، وألا يتم التفاوض أو تقرير المصير عنها من قبل أي جهة أخرى، مشيراً إلى تطلع اللبنانيين إلى دولة يشعر فيها المواطن بأن مستقبله غير مرتهن بانتمائه السياسي أو الطائفي.

وجدد رئيس الحكومة اللبنانية التزام حكومته بمواصلة مسيرة الإصلاح التي بدأتها دون تراجع، مؤكداً عدم المساومة على أي شبر من أرض الوطن، والتمسك الكامل بحصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية لحماية أمن واستقرار البلاد.

وكان سلام أكد في تصريح يوم السبت الماضي، تفرد لبنان بقرار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة استعادة قرار الحرب والسلم بيد الدولة، ودعا جميع الأطراف اللبنانية إلى الوفاء بالتزاماتها لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.