بمشاركة أكثر من 20 رئيس دولة.. منتدى أنطاليا الدبلوماسي ينطلق غداً لبحث الأزمات العالمية

أنطاليا-سانا

ينطلق غداً في منتجع بيليك بمدينة أنطاليا التركية المنتدى الدبلوماسي في نسخته الخامسة، تحت شعار “رسم المستقبل.. إدارة حالة عدم اليقين”، وذلك بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى صياغة حلول للأزمات المتصاعدة التي يعيشها العالم، وعلى رأسها الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ويقام المنتدى خلال الفترة من الـ 17 إلى الـ 19 من نيسان الحالي، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإشراف وزارة الخارجية التركية، بمشاركة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، ونحو 50 وزير خارجية، إضافة إلى ممثلين عن 150 دولة ومنظمة دولية.

كما تضم قائمة الحضور أكثر من 460 شخصية رفيعة المستوى، من بينهم 75 ممثلاً لمنظمات دولية، إلى جانب عدد كبير من الأكاديميين والطلاب.

مواجهة حالة عدم اليقين العالمي

ونقلت وكالة الأناضول عن مدير الاتصالات الاستراتيجية والعلاقات الخارجية بيلغهان أوزتورك قوله: إن المنتدى ليس مجرد منصة نقاش، بل يعكس محاولة لترجمة استراتيجية تركيا القائمة على الانخراط متعدد الأطراف إلى إطار دبلوماسي منظم، مشيراً إلى أن القواعد التي كانت تحكم التحالفات والأمن والتعاون تضعف، لكن لم يظهر أي نظام بديل واضح.

ويهدف المنتدى في دورته الحالية، وفقاً لوزارة الخارجية التركية، إلى معالجة حالة “عدم اليقين الهيكلي” التي باتت سمة أساسية للسياسة الدولية، حيث تتراجع القواعد التقليدية التي كانت تحكم التحالفات والأمن والتعاون.

ويركز المنتدى، وفقاً لبيان صادر عن المنظمين، على أربعة محاور رئيسية: أولاً وقف التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، ثانياً بحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الأوروبي، ثالثاً معالجة الأزمة الإنسانية في غزة ولبنان، ورابعاً إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية لمواجهة تحديات العصر.

وخلال الجلسات التي ستعقد على هامش المنتدى سيتم بحث العديد من القضايا تشمل تصاعد حالات عدم اليقين في النظام العالمي، وعمليات التحول، إلى جانب التطورات الإقليمية، مع التركيز على القضايا السياسية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية التي تشكل أبرز محاور النقاشات.

ويمكن متابعة فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي مباشرة عبر الموقع الرسمي للمنتدى وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، كما سيتم بث جزء كبير من الجلسات مباشرة عبر قناة “تي آر تي” التركية.

يذكر أن مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي بدأ عام 2021، وعقدت النسخة الرابعة العام الماضي تحت شعار “التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم”.