مسؤولة أممية: السودان تُرك وحيداً بعد ثلاثة أعوام من الحرب

الخرطوم-سانا

حذرت مسؤولة الأمم المتحدة في السودان دينيس براون، اليوم الخميس، من أنّ هذا البلد الذي يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم تُرك وحيداً مع دخول الحرب عامها الرابع.

وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الخرطوم لوكالة “فرانس برس”: “ينبغي عدم القول إن هذه الأزمة منسية، بل هي متروكة”، متسائلة: “ما الذي ينتظره العالم ليستفيق ويبذل جهداً حقيقياً كما رأينا في أزمات مروعة أخرى حول العالم؟”.

وأشارت براون إلى الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة من عنفٍ جنسي ممنهج، إلى مقتل ستة آلاف شخص خلال ثلاثة أيام بمدينة الفاشر العام الماضي، إلى مؤشرات على إبادة جماعية رصدها تحقيق أممي وعمليات حصار تسببت بمجاعة في أنحاء البلاد.

وحذرت براون من أن “هناك من يغذي هذا النزاع ومن يستفيد من الموارد”، موضحة أن “هناك تدفقاً غير مشروعاً ومستمراً للأسلحة”.

ولفتت براون إلى أن “الأمم المتحدة تتلقى تقارير عن أعداد كبيرة من الأطفال الذين يموتون يومياً”، مؤكدة أن “السودان يواجه ما هو أكثر من أزمة إنسانية، إذ أن 33 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أمس الأربعاء أن مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في السودان يمثل “محطة مأساوية” في صراع حول البلاد، داعياً إلى وقف فوري للأعمال العدائية.