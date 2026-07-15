الجيش الأمريكي يعمّق ضرباته قرب هرمز ويطلق مرحلة جديدة من الحصار البحري على إيران

واشنطن-سانا



استكمل الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء، جولة إضافية من الضربات العسكرية ضد أهداف في إيران، شملت عشرات المواقع قرب مضيق هرمز، بالتزامن مع فرض حصار على الحركة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية”سنتكوم” في بيان لها على منصة إكس أن الطائرات الحربية والمسيرات والقطع البحرية نفذت عمليات استمرت سبع ساعات، استهدفت خلالها مواقع صواريخ ودفاعات ساحلية وقدرات بحرية إيرانية، لتأمين الشحن التجاري والملاحة الدولية وإضعاف قدرة إيران على تهديد الشحن التجاري والأطقم المدنية.



ولفتت القوات الأمريكية إلى أنها ستظل متيقظة ومستعدة لتنفيذ العمليات التي يوجهها القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وتأتي هذه الضربات بالتزامن مع استئناف القوات الأمريكية الحصار البحري على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك بعد ان دخل الحصار حيز التنفيذ الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم.



وكان الجيش الأمريكي شن موجات من الهجمات لليلة الثالثة على التوالي بعد أن أعلنت طهران إغلاق المضيق في حين عاود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس الإثنين فرض الحصار على الملاحة البحرية الإيرانية.