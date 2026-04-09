تركيا: موافقة “إسرائيل” على مستوطنات جديدة بالضفة انتهاك للقانون الدولي

أنقرة-سانا

أكدت تركيا أن موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية يُعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأناضول أن وزارة الخارجية التركية أشارت في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن إسرائيل تقوّض رؤية حل الدولتين التي تُعدّ مفتاح تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتُعمّق سياساتها الاحتلالية.

ودعت الخارجية التركي المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات والتحرك ضد المبادرات الإسرائيلية غير القانونية.

يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت في وقت سابق اليوم، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق سراً على إقامة 34 مستوطنة بالضفة الغربية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك