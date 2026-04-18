ورشات ثقافية وفنية ترعى مواهب الأطفال واليافعين في ثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

يواصل المركز الثقافي العربي في طرطوس تعزيز دوره في دعم المواهب الناشئة، عبر سلسلة ورشات تدريبية متكاملة تُقام بالتعاون مع فريق مهارات الحياة، ضمن برنامج يهدف إلى تنمية القدرات الإبداعية للأطفال واليافعين في مجالات الأدب والفنون، بما يشمل الشعر والمسرح والرسم والموسيقا والقصة والفنون الشعبية.

فعاليات تفاعلية ومساحة للترفيه الهادف

ضمن أنشطة اليوم السبت، قدّمت فرقة “علاء الدين” عرضاً فنياً على خشبة المركز الثقافي، وسط حضور لافت من الأطفال وذويهم، وتضمّن فقرات متنوعة جمعت بين الترفيه والتفاعل مستوحاة من حكايات الأطفال، وشخصيات كرتونية محببة، إلى جانب ألعاب خفة، وفقرات كوميدية، إضافة إلى مسابقات وأنشطة رسم على الوجوه.

ورشات تنمّي الخيال وتدعم الموهبة

وفي ورشة الرسم والأعمال اليدوية، أوضحت المشرفة بشرى جمعة أن أنشطة الورشة مستوحاة من أجواء الربيع والأعياد وأتاحت للأطفال التعبير بحرية عن أفكارهم ومشاعرهم عبر أعمال فنية تعكس حسهم الإبداعي.

وفي ورشة القصة القصيرة، بيّنت الأديبة ضحى أحمد أن العمل يجري ضمن مشروع “بوابة القصة” لتطوير مهارات السرد التفاعلي، من خلال تشجيع المشاركين على ابتكار قصص متعددة النهايات بما يعزز التفكير الإبداعي لديهم.

وفي الجانب الموسيقي، أشارت المشرفة آية حطاب إلى أن تدريبات الكورال تركز على الأداء الجماعي وضبط المقامات، ولا سيما مقام الحجاز، فيما لفت الموسيقي غياث كابر إلى أن افتتاح كورال جديد جاء استجابة للإقبال المتزايد بهدف استيعاب مزيد من المواهب الشابة.

بيئة ثقافية حاضنة للأجيال الناشئة

تأتي هذه الأنشطة ضمن جهود المركز الثقافي العربي في طرطوس لتوفير بيئة حاضنة للإبداع، تسهم في تنمية قدرات الأجيال الناشئة وتمكينهم من التعبير عن ذواتهم، بما يعزز حضور الثقافة والفنون في المجتمع المحلي ويكرّس دورها في بناء الوعي وتنمية المهارات.