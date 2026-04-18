فيلم عن فارس الحلو والثورة السورية يُعرض في جرمانا ضمن مبادرة سينمائية مستقلة

دمشق-سانا

شهد مقر نادي سينما جرمانا عرض الفيلم الوثائقي “حكاية ممثل خرج عن النص” للمخرج رامي فرح، الذي يتناول تجربة الفنان فارس الحلو خلال سنوات الثورة السورية، وذلك ضمن جولة عروض ينظمها النادي في عدد من المدن السورية.

يرصد الفيلم المسار الإنساني والسياسي للحلو منذ انخراطه في الحراك السلمي مع بدايات الثورة، مروراً بالضغوط والتهديدات التي تعرّض لها داخل سوريا، وصولاً إلى خروجه إلى المنفى، كما يسلّط الضوء على نشاطه الثقافي والحقوقي خارج البلاد، من خلال مبادرات وفعاليات هدفت إلى دعم مطالب الحرية والعدالة، مقدّماً صورة شخصية لفنان وجد نفسه في قلب تحوّل اجتماعي وسياسي عميق.

وأوضح مدير النادي، ناصر منذر، أن الفيلم، المنتج عام 2019، يركّز على مرحلة محددة من مسيرة الحلو، مشيراً إلى أن العمل “يوثّق مرحلة زمنية” ولا يُقصد به تقديم نهاية مغلقة للأحداث.

وبيّن منذر أن الفيلم عُرض سابقاً في حمص وطرطوس قبل وصوله إلى جرمانا، وذلك ضمن نشاط مشترك مع مجتمع حمص السينمائي، في إطار جولة تشمل أيضاً صحنايا وداريا ومخيم اليرموك واللاذقية، مع خطط للتوسع نحو مصياف وحماة.

وأشار إلى أن هذه الجولة تحمل رسالة تتمحور حول تعزيز الحوار بين السوريين عبر إعادة عرض أفلام أُنجزت خلال الثورة، بهدف “فهم ما جرى وتوصيفه”، باعتبار أن ذلك يشكّل خطوة أساسية نحو تجاوز الانقسامات وبناء رؤية مشتركة للمستقبل.

يُذكر أن نادي سينما جرمانا، الذي تأسس عام 2019 كمبادرة ثقافية مستقلة، قدّم خلال سبع سنوات أكثر من 300 عرض سينمائي، قبل أن يحصل مؤخراً على مقر دائم في جرمانا بعد سنوات من العمل في فضاءات بديلة.