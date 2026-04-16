مقتل 3 أشخاص بضربة أمريكية على قارب يشتبه بتهريبه مخدرات في المحيط الهادئ

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات، شرق المحيط الهادئ، وهو خامس هجوم من نوعه في أسبوع.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الخميس عن القيادة العسكرية الأمريكية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على منصة إكس قولها: إنها نفذت “ضربة مميتة على قارب، تديره منظمات مصنفة إرهابية” من دون تسميتها، مضيفة: “قُتل ثلاثة إرهابيين من تجار المخدرات خلال هذه العملية”.

ومع هذا الهجوم، يرتفع إجمالي عدد قتلى الحملة العسكرية الأمريكية ضد مهربي المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ إلى 177 على الأقل حسب تعداد أجرته “فرانس برس”.

وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الأول، مقتل أربعة أشخاص في ضربة على قارب “يشتبه بتهريبه المخدرات” شرق المحيط الهادئ، وذلك في رابع هجوم من نوعه خلال أربعة أيام.

ونشرت واشنطن قوةً كبيرةً في منطقة الكاريبي، حيث شنت قواتها في الأشهر الأخيرة غارات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات، واستولت على ناقلات نفط، ونفذت عملية في العاصمة الفنزويلية اعتقلت خلالها الرئيس نيكولاس مادورو.