الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية 

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الكاملة في وقف الإرهاب المنظّم الذي يرتكبه المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة ورادعة تُجبر حكومة الاحتلال على إنهاء هذه الجرائم الممنهجة ومحاكمة مرتكبيها.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية، أن هذه الاعتداءات تجري بحماية مباشرة من قوات الاحتلال، الذين يُسهّلون للمستوطنين التمادي في اعتداءاتهم العنيفة على القرى والبلدات الفلسطينية دون أدنى محاسبة، في محاولة واضحة لترهيب الفلسطينيين وكسر إرادتهم.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم المسلّح الذي شنّه المستوطنون فجر اليوم على قرية خلة الضبع في مسافر يطا في الضفة الغربية، أدّى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، منهم مسنون وطفلة رضيعة.

وتشكّل هذه الاعتداءات تصعيداً خطيراً ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي لسرقة الأراضي الفلسطينية وتكريس الاستيطان، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية لخدمة مصالح الاحتلال، في ظلّ غياب إجراءات دولية حقيقية لوضع حد لهذه الانتهاكات.