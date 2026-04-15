انتخاب الإمارات عضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

أبو ظبي-سانا

انتُخبت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة 2026– 2028، مع تصاعد غير مسبوق في تحديات الأمن الغذائي العالمي، واستمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أنّ هذه الخطوة تعكس دور الإمارات المحوري في منظومة العمل الإنساني العالمي، حيث تحتضن دبي أكبر مركز لوجستي إنساني تابع للأمم المتحدة، يقع ضمن محيط ميناء “جبل علي” ومركز دعم سلاسل الإمداد العالمية، ما يتيح إعادة توجيه المساعدات الإنسانية عند تعطل الممرات البحرية.

من جهته قال السفير محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: “إن عضوية الإمارات في هذا المجلس تعزز دورها في رسم التوجهات الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي”.

وأضاف: “سنعمل من خلالها على جعل الابتكار والكفاءة اللوجستية وبناء نظم غذائية أكثر مرونة في صميم الاستجابة الدولية اليوم، وفي المستقبل”.

ويأتي انضمام دولة الإمارات إلى المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، في الوقت الذي تراجع فيه مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بسبب الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة وتهديداتها المتزايدة لأمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز، بنسبة تتجاوز 90% منذ الـ 28 من شباط الماضي.