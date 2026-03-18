الدفاع البحرينية: اعتراض وتدمير 129 صاروخاً و233 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع البحرينية، اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير 129 صاروخاً و233 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة، مؤكدةً أنّ منظوماتها الدفاعية مستمرة في الرصد والتصدي لتلك الاعتداءات.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن بيان للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين قوله: “إن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين”.

ودعا البيان إلى “ضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على السلامة، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة وعن أي أجسام مشبوهة، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات”.

وتواصل إيران شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران منذ الـ28 من الشهر الماضي.