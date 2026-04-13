الأمم المتحدة تدعو إلى استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران

نيويورك-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل التوصل إلى اتفاق، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قوله، اليوم الإثنين: “لا يمكن التوصل إلى اتفاق بين ليلة وضحاها لذلك ندعو إلى مواصلة المحادثات بشكل بناء للتوصل إلى اتفاق واحترام وقف إطلاق النار، وإنهاء جميع الانتهاكات واحترام حرية الملاحة ولاسيما في مضيق هرمز، بما يتماشى مع القانون الدولي”.

وأكد دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، عدم وجود حل عسكري للصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المناقشات التي دارت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران، وإنْ لم تُسفر عن اتفاق، إلا أنها تمثل في حد ذاتها خطوة إيجابية ومهمة تجاه استئناف الحوار.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد في وقت سابق اليوم الإثنين أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران “صامد”، مشدداً على مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق بعد فشل محادثات إسلام أباد نهاية الأسبوع.