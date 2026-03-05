سلطان عمان يناقش مع قادة أوزبكستان وتنزانيا وسويسرا تطورات الأزمة الإقليمية

مسقط-سانا

استعرض سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، خلال اتصالات هاتفية تلقاها من كل من رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ورئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن، ورئيس الاتحاد السويسري جاي بارملين، التطورات المتسارعة في المنطقة وانعكاسات التصعيد العسكري على أمن الدول واستقرار شعوبها.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال الاتصالات تبادل وجهات النظر حول تطورات الحرب الدائرة في المنطقة، وما تفرضه من تداعيات على أمن واستقرار الدول وشعوبها، والتأكيد على ضرورة التعاطي مع هذه الأزمة بالحكمة وبُعد النظر، من خلال وقف إطلاق النار والتهدئة والعودة إلى الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية.

وتتعرض عدد من الدول العربية لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ يوم السبت الماضي، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.