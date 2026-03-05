سلطان عمان يناقش مع قادة أوزبكستان وتنزانيا وسويسرا تطورات الأزمة الإقليمية

photo 2026 03 05 02 57 39 سلطان عمان يناقش مع قادة أوزبكستان وتنزانيا وسويسرا تطورات الأزمة الإقليمية
العمانية

مسقط-سانا

استعرض سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، خلال اتصالات هاتفية تلقاها من كل من رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ورئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن، ورئيس الاتحاد السويسري جاي بارملين، التطورات المتسارعة في المنطقة وانعكاسات التصعيد العسكري على أمن الدول واستقرار شعوبها.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال الاتصالات تبادل وجهات النظر حول تطورات الحرب الدائرة في المنطقة، وما تفرضه من تداعيات على أمن واستقرار الدول وشعوبها، والتأكيد على ضرورة التعاطي مع هذه الأزمة بالحكمة وبُعد النظر، من خلال وقف إطلاق النار والتهدئة والعودة إلى الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية.

وتتعرض عدد من الدول العربية لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ يوم السبت الماضي، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن بدء العمل لإعادة الكهرباء إلى محطة زابوريجيه
الخارجية الإماراتية تستدعي سفير إيران وتبلغه احتجاجاً شديد اللهجة على الاعتداءات
الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للمرة الثالثة على التوالي
مصرع 23 شخصاً جراء أمطار غزيرة في المكسيك
الخارجية القطرية: هجمات إيران شملت كامل أراضي الدولة ولن تمر دون رد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك