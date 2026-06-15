ميلوني: مستعدون للمساهمة في الوجود البحري الدولي لإعادة فتح مضيق هرمز

روما-سانا

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الإثنين، عن استعداد بلادها للمساهمة بتعزيز وجود بحري دولي لمواكبة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك عقب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت ميلوني في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس: “نحن مستعدون، بالتعاون مع شركاء آخرين، للمساهمة في دعم إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل شريطة الحصول على موافقة البرلمان”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم أن مضيق هرمز بات مفتوحاً أمام الملاحة، وأن الولايات المتحدة ستنهي الحصار البحري على إيران، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.