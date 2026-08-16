ارتفاع عدد ضحايا انقلاب عبارة في زيمبابوي إلى 72 قتيلاً

هراري-سانا
أعلنت الشرطة في زيمبابوي ارتفاع عدد ضحايا انقلاب عبارة في بحيرة كاريبا إلى 72 قتيلاً.
ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن الشرطة قولها: إنه تم انتشال 26 جثة بينها 18 طفلاً ليصل عدد الضحايا إلى 72 قتيلاً.
وتشير المعلومات إلى أن عدد الركاب على متن العبارة كان 153 راكباً بينما تبلغ سعتها 90 راكباً.
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل وفقدان 27 آخرين، إثر انقلاب العبّارة في بحيرة كاريبا، أكبر بحيرة اصطناعية في العالم من حيث حجم المياه، وتتشاركها زيمبابوي وزامبيا، ويبلغ طولها أكثر من 200 كيلومتر وعرضها نحو 40 كيلومتراً في بعض المناطق.