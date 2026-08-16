ارتفاع عدد ضحايا انقلاب عبارة في زيمبابوي إلى 72 قتيلاً

photo 2026 08 16 10 59 30 ارتفاع عدد ضحايا انقلاب عبارة في زيمبابوي إلى 72 قتيلاً

هراري-سانا‏

أعلنت الشرطة في زيمبابوي ارتفاع عدد ضحايا انقلاب عبارة في بحيرة ‏كاريبا إلى 72 قتيلاً‎.‎

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن الشرطة قولها: إنه تم انتشال 26 جثة بينها ‌‏18 طفلاً ليصل عدد الضحايا إلى 72 قتيلاً‎.‎
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وتشير المعلومات إلى أن عدد الركاب على متن العبارة كان 153 راكباً ‏بينما تبلغ سعتها 90 راكباً‎.‎

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل وفقدان 27 ‏آخرين، إثر انقلاب العبّارة في بحيرة كاريبا، أكبر بحيرة اصطناعية في ‏العالم من حيث حجم المياه، وتتشاركها زيمبابوي وزامبيا، ويبلغ طولها أكثر ‏من 200 كيلومتر وعرضها نحو 40 كيلومتراً في بعض المناطق‎.‎

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