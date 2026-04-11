الصحة اللبنانية: حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ترتفع إلى 2020 قتيلاً

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي، لتتجاوز عتبة الألفي قتيل.

وذكر مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ الثاني من آذار حتى اليوم السبت، ارتفعت إلى 2020 قتيلاً و6436 جريحاً.

ومنذ الثاني من آذار الماضي، يشهد لبنان اعتداءات إسرائيلية متواصلة رداً على هجمات شنتها ميليشيا حزب الله، مخلّفة دماراً كبيراً وخسائر بالأرواح والممتلكات.

