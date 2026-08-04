إصابة 14 شخصاً جراء حريق في مترو أنفاق نيويورك

نيويورك-سانا

أصيب 14 شخصاً جراء حريق اندلع في قطار عمل تابع لهيئة النقل في مدينة نيويورك الأمريكية داخل مترو الأنفاق الأمر الذي تسبب بتعطيل حركة القطارات.

ونقلت صحيفة “يو إس ايه توادي” الأمريكية عن مسؤولين قولهم: إن “قطاراً اشتعلت فيه النيران بمحطة مترو أنفاق بجنوب مانهاتن، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 14 شخصاً بجروح”.

وأوضحت إدارة الإطفاء في نيويورك، أن القطار اشتعلت فيه النيران في محطة “استور بليس” Astor Place station ” ما استدعى استقدام 140 من عناصر الإنقاذ والطوارئ إلى موقع الحادثة التي أسفرت عن إصابة 8 من عمال هيئة النقل و6 من رجال الإطفاء تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج.

وتصاعدت سحب من الدخان الكثيف في المحطة الواقعة بمنطقة “إيست فيلج”، وأعلنت هيئة النقل إثر الحادث توقف خدمة المترو في المنطقة المحيطة، حيث شهدت خطوط القطارات تأخيرات كبيرة في كلا الاتجاهين.

ووفقاً للسلطات تواصل الفرق المعنية العمل على معالجة تبعات الحريق مع الحفاظ على سلامة الركاب وضمان عودة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مع بدء عمليات التحقيق في أسباب الحادث وملابساته.