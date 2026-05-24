تركيا تفتح خط سكة حديد “أخالكالاكي-قارص” مع أرمينيا

أنقرة-سانا



أكّد الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا سردار قليتش، أن فتح خط سكة حديد “أخالكالاكي-قارص” أمام حركة التجارة بين البلدين يمثل خطوة جديدة ضمن مسار التطبيع بينهما.



ونقلت وكالة “الأناضول” عن قليتش قوله اليوم الأحد: “إن هذه الخطوة تأتي في إطار التقدم المحرز في عملية التطبيع التركية-الأرمينية”.



وأضاف قليتش: “أتمنى أن تعود هذه الخطوة الجديدة، التي ستسهم أيضاً في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، بالفائدة على جميع هذه الدول، وأن تسهم في السلام والاستقرار الإقليميين”.



وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن فتح خط “أخالكالاكي-قارص” أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً لاقتصاد بلاده.



وبحثت تركيا وأرمينيا في الخامس من أيار الجاري المسار الحالي للتطبيع، وأعربتا عن الارتياح للتطورات الجارية.



وانطلق مسار التطبيع بين تركيا وأرمينيا منذ عام 2022، عندما أعلنت تركيا تعيين سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليتش ممثلاً لها، فيما عينت أرمينيا نائب رئيس برلمانها روبن روبينيان لنفس المنصب في إطار الحوار بين البلدين.

