الأسهم الأوروبية ترتفع للأسبوع الثالث مع ترقب محادثات أمريكا وإيران غداً

لندن-سانا

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي، وسط ترقب حذر لمحادثات واشنطن وطهران المقررة غداً السبت، وذلك رغم هشاشة وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي أغلق اليوم الجمعة مرتفعاً 0.4 بالمئة إلى 614.84 نقطة، وصعد المؤشر ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع.

كما سجلت معظم البورصات الأوروبية مكاسب، إذ ارتفع المؤشر “كاك 40” الفرنسي 0.2 بالمئة والمؤشر الإسباني 0.6 بالمئة.

وكانت الأسهم الأوروبية قفزت يوم الأربعاء الماضي مسجلة أكبر ارتفاع لها في يوم واحد منذ أكثر من أربع سنوات، عقب أنباء وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، ما سمح للمؤشر “ستوكس 600” بتعويض بعض الخسائر التي تكبدها منذ بدء الأعمال القتالية في الـ 28 من شباط.

وعلى صعيد القطاعات، انخفض مؤشر الطيران والدفاع 2.2 بالمئة بعد تقرير أفاد بأن أوكرانيا وروسيا تتجهان نحو اتفاق محتمل، ما أدى إلى هبوط أسهم “راينميتال” و”هنزولت” الألمانيتين و”ليوناردو” الإيطالية بأكثر من خمسة بالمئة.

في المقابل، ارتفعت أسهم شركات البناء والقطاع المالي والتكنولوجيا، كما صعد قطاع السلع الفاخرة 0.9 بالمئة بعد قفزة سهم “برونيلو كوتشينيلي” الإيطالية 5.3 بالمئة، بفضل إيرادات الربع الأول التي فاقت التوقعات.

وتعكس التحركات الأخيرة في أسواق الطاقة والمال مدى هشاشة التوازنات الجيوسياسية في المنطقة، حيث باتت أسعار النفط ومؤشرات الأسواق العالمية أكثر ارتباطاً من أي وقت مضى بتطورات الميدان السياسي والعسكري، في وقت يترقب فيه المستثمرون إذا ما كانت الهدنة الحالية تمثل بداية انفراج حقيقي أم مجرد استراحة مؤقتة في صراع مفتوح على احتمالات التصعيد.