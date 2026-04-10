ترقب وغموض يحيطان بالمفاوضات المنتظرة بين واشنطن وطهران في باكستان

عواصم-سانا

تخيّم حالة من الترقب والغموض على المفاوضات المنتظرة بين الولايات المتحدة وإيران، المقرر عقدها في باكستان اليوم الجمعة، في ظل اتفاق هش لوقف إطلاق النار وتصعيد إسرائيلي مستمر في لبنان.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار يومه الثالث اليوم الجمعة، بعد حرب استمرت نحو 40 يوماً، في حين تشهد إسلام آباد إجراءات أمنية مشددة، استعداداً للمفاوضات المرتقبة التي سيقودها من الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب وغاريد كوشنر، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

ورغم التباعد في مواقف البلدين، أعرب ترامب أمس الخميس عن “تفاؤل كبير” بالتوصل لاتفاق مع إيران بعد وقف إطلاق النار، لكن على الجانب الإيراني ظهرت بعض الشكوك بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس” بعد حذف منشور للسفير الإيراني في إسلام آباد عبر منصة “إكس” أفاد فيه عن وصول متوقع لوفد إيراني إلى باكستان.

تصعيد إسرائيلي يعقّد المشهد

باكستان ذكرت عند كشفها عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، أن الهدنة سارية في كل مكان، بما في ذلك لبنان، لكن إسرائيل وواشنطن نفتا ذلك، فيما استمر التصعيد الإسرائيلي في أرجاء لبنان مع غارات أسفرت عن سقوط 303 قتلى، و1150 جريحاً يوم الأربعاء الماضي.

وأدانت دول عديدة، من بينها سوريا، الاعتداءات الإسرائيلية، فيما دعت دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وتركيا إلى أن يشمل وقف إطلاق النار الأراضي اللبنانية، في ظل استمرار الغارات.

ضربات جديدة

وتجدّدت الغارات الإسرائيلية على لبنان صباح اليوم الجمعة، حيث استهدفت مسيّرة منطقة رأس العين السماعية، في حين طال القصف المدفعي بلدة دبين قضاء مرجعيون، كما أغار الطيران الإسرائيلي المسيّر على بلدة النبطية الفوقا.

رئيسا الوزراء اللبناني نواف سلام ونظيره الباكستاني شهباز شريف، أكدا أمس الخميس في اتصال هاتفي على ضرورة شمول لبنان بوقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة وإيران.

توترات مستمرة

وفيما يشهد العالم حالة ترقب للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، تستمر حالة التوتر في المنطقة، حيث أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أمس الخميس، أن الأعطال التشغيلية التي نتجت عن الاستهدافات الأخيرة لمنشآت الطاقة في البلاد، أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بمقدار 600 ألف برميل يومياً، وذلك بعد تعرض معملي منيفة وخريص لاستهدافين منفصلين.

فيما أعلنت الكويت قبل ساعات أنّ دفاعاتها الجوية تتعامل مع هجمات بمسيّرات تستهدف منشآت حيوية.