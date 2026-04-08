الجيش اللبناني يدعو مواطني الجنوب إلى التريث في العودة إلى قراهم وبلداتهم

بيروت-سانا

دعت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، المواطنين في الجنوب إلى التريث في العودة إلى قراهم وبلداتهم، حفاظاً على سلامتهم من الاعتداءات الإسرائيلية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن قيادة الجيش قولها في بيان: “في ظل المستجدات الإقليمية وتداول أخبار حول وقف إطلاق النار، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، وعدم الاقتراب من المناطق التي توغّلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حفاظاً على سلامتهم، ولا سيما أنهم قد يعرّضون حياتهم لخطر الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة”.

ودعت القيادة الأهالي إلى التقيّد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، وإلى توخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات العدوان الإسرائيلي، وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى للإفادة عنها.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها واعتداءاتها على القرى والبلدات اللبنانية، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لوقف إطلاق النار مع إيران، وتسببت الغارات منذ الفجر وحتى الآن بمقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات.

وأعلن ترامب في وقت سابق اليوم، تعليق الهجمات العسكرية ضد إيران مدة أسبوعين، شرط أن تعيد فتح مضيق هرمز بالكامل، وأن تضمن أمن الملاحة فيه، معتبراً أن ذلك يمثل “اتفاقاً لوقف إطلاق النار”، غير أن إسرائيل ادعت أن لبنان غير مشمول فيه.