اتفاق غير مسبوق أم انفجار محتمل.. جولة مفاوضات ثالثة بين طهران وواشنطن

واشنطن-طهران-سانا

بين حديث إيراني عن “فرصة تاريخية” لاتفاق غير مسبوق، وتصعيد عسكري يزداد حدّة، تتجه الأنظار إلى جنيف، حيث تُعقد جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن.

جولة تبدو محمّلة بالتهديدات بقدر ما تحمل من وعود، ما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل تنجح الدبلوماسية في نزع فتيل الانفجار، أم أن التصعيد يرسم حدود الاتفاق المقبل؟

قبل يوم واحد من انطلاق الجولة الثالثة، رفعت طهران سقف التوقعات، متحدثة عن إمكانية التوصل إلى “اتفاق غير مسبوق”، في إشارة واضحة إلى رغبتها في كسر حالة الجمود.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال: “لدينا فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يعالج المخاوف المشتركة ويضمن المصالح المشتركة”، مؤكداً أن “الاتفاق في المتناول إذا مُنحت الدبلوماسية الأولوية”.

وأضاف: إن بلاده “ستدخل المفاوضات بعزم على تحقيق اتفاق عادل ومنصف في أقرب وقت”، مجدداً التأكيد على أن إيران “لن تسعى أبداً لامتلاك سلاح نووي”، لكنها “لن تتخلى عن حقها في التكنولوجيا النووية السلمية”، غير أن هذه اللغة المرنة سياسياً تتناقض مع واقع ميداني أكثر توتراً.

ترامب يهدد وطهران ترد

في المقابل، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد لهجته، ملوّحاً بالخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات، ومؤكداً أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

كما اتهم طهران بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية، وهي اتهامات وصفتها إيران بأنها “مبالغ فيها”.

هذا التصعيد السياسي تُرجم عملياً بتحركات عسكرية لافتة، أبرزها وصول حاملة الطائرات “جيرالد فورد” إلى شرق المتوسط، في رسالة ضغط واضحة قبل بدء المفاوضات.

أما طهران فردّت عبر مناورات للحرس الثوري على السواحل الجنوبية، وتحذيرات بأن أي ضربة—even لو كانت محدودة—ستقابل برد “قوي”، مع تهديد مباشر باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي: إن بلاده “مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاق”، لكنه حذّر من أن أي هجوم أمريكي سيكون “مغامرة حقيقية”.

فجوات تفاوضية عميقة

ورغم التصريحات الإيجابية، تتكشف فجوة كبيرة بين الطرفين، فإيران تصر على حصر التفاوض في الملف النووي وحقها في التخصيب، بينما تدفع واشنطن نحو اتفاق أوسع يشمل البرنامج الصاروخي والدور الإقليمي لطهران، وهو ما ترفضه الأخيرة بشكل قاطع.

هذه الهوة السياسية تعززها تقديرات بحثية تشير إلى أن الطرفين “لم يكونا يوماً أقرب إلى حافة نزاع كبير”، رغم استمرار الرهان على المسار الدبلوماسي.

ويضاف إلى ذلك ضغط داخلي متصاعد في إيران، مع تجدد الاحتجاجات الطلابية وارتفاع سقف الشعارات، بالتوازي مع معركة تفاوضية حساسة في الخارج.

أسواق النفط تترقب

ولا يقتصر تأثير هذا الملف على السياسة والأمن، بل يمتد مباشرة إلى أسواق الطاقة العالمية التي تعيش حالة ترقب حذر مع اقتراب مفاوضات جنيف.

فخلال اليومين الماضيين، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، مدفوعة بتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، ولامس خام برنت مستوى 72 دولاراً للبرميل، مع مكاسب يومية تراوحت بين 2 و3% عقب كل موجة تهديد أو تصعيد عسكري، في انعكاس لمخاوف الأسواق من اضطراب محتمل في الإمدادات.

في المقابل، تراهن الأسواق على سيناريو معاكس في حال نجاح المفاوضات، إذ قد يؤدي أي اتفاق إلى عودة تدريجية للنفط الإيراني وزيادة المعروض العالمي، ما قد يضغط على الأسعار نزولاً، وبين هذين المسارين تبقى أسعار الطاقة رهينة الإشارات السياسية؛ ترتفع مع التهديد، وتهدأ مع أي مؤشر على التفاهم.

في جنيف، لا تُختبر فقط فرص إحياء اتفاق نووي جديد، بل يُختبر أيضاً ميزان الردع وحدود التصعيد، بين دبلوماسية تُدفع إلى الواجهة وقوة عسكرية تلوّح من الخلف.

وفي ظل هذا المشهد المتشابك، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت “الفرصة التاريخية” ستصمد أمام ضغط السلاح.