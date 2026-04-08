الكويت تدين التخريب الذي استهدف قنصليتها بالبصرة العراقية

الكويت-سانا

أدانت الكويت بأشد العبارات أعمال التخريب التي استهدفت قنصليتها في مدينة البصرة العراقية، وما رافقها من اعتداءات على حرمة البعثة القنصلية، في انتهاك غير مقبول وخطير للأعراف والمواثيق الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في منشور على منصة إكس: “تؤكد دولة الكويت أن هذه الأفعال تمثل خرقاً جسيماً وصارخاً لالتزامات جمهورية العراق الدولية، وعلى وجه الخصوص أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولاسيما المادة (31)، التي تُلزم الدولة المضيفة بضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها”.

وحمّلت الوزارة الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء، وعن أي تقصير في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية على أراضيها، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، وضمان عدم تكرارها، مع اتخاذ تدابير مشددة لحماية كل مقار البعثات الكويتية في العراق.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار مثل هذه الانتهاكات من شأنه أن ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين، ويقوض أسس الثقة المتبادلة، مؤكدة أنها ستتابع هذا الأمر عن كثب، ولن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية، وفقاً للقانون الدولي.

وكانت مصادر بالشرطة العراقية ذكرت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن عدداً من العراقيين اقتحموا مبنى القنصلية الكويتية في مدينة البصرة.