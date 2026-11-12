المفوضية الأوروبية تدرس مبادرة لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

بروكسل-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أنها ستدرس مبادرة شعبية تدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية اتهامات للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وذكرت المفوضية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن المبادرة جمعت أكثر من 1.1 مليون توقيع موثق من 12 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، متجاوزة بذلك الحد الأدنى المطلوب لإجراء مراجعة رسمية.

وأشار البيان إلى أن أمام المفوضية مهلة حتى 12 أيار 2027 لتقديم ردها الرسمي، وتحديد الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، وأسباب اتخاذ تلك الإجراءات.

وأضافت المفوضية أنها ستجتمع مع منظمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة لمناقشتها بالتفصيل، على أن ينظم البرلمان الأوروبي جلسة استماع عامة لاحقاً.

وكانت السلطات الفرنسية منعت أمس الأربعاء رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، من دخول أراضيها، وأرغمته على مغادرتها فور وصول طائرته إلى أحد مطارات باريس، بسبب دوره في تنفيذ السياسات الاستيطانية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية، على خلفية استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما اعتداءات المستوطنين، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وتتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، في حين نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية اعتقلت خلالها 18 فلسطينياً‎ ‎.‎