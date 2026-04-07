العراق: مقتل شخصين في قصف جوي على أربيل

بغداد-سانا

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق فجر اليوم الثلاثاء، مقتل مدنيين اثنين جراء قصف جوي على قرية، في محافظة أربيل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الجهاز قوله في بيان: وفقاً للمعلومات التي وردت لجهاز مكافحة الإرهاب، فقد قُتل مدنيان اثنان في قرية زركازوى التابعة لناحية داراشكران في محافظة أربيل، إثر قصف جوي بطائرة مسيّرة مساء أمس.

وأضاف: “هذه الهجمات مدانة وتُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي وجرائم حرب”.

وكان محافظ أربيل أوميد خوشناو أعلن مطلع الشهر الجاري عن تعرض المحافظة لاعتداء بأكثر من 20 طائرة مسيّرة، مشيراً إلى أنه تم إسقاط جميع الطائرات قبل أن تحقق أهدافها.

