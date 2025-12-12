لازاريني: العاصفة بايرون تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

القدس المحتلة -سانا

أبدى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في مدينة غزة نتيجة العاصفة “بايرون”، لافتاً إلى أن فلسطينيي القطاع الذين فقدوا كل شيء يواجهون موجة جديدة من المعاناة.

وقال لازاريني في تدوينة على منصة “إكس”، أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن “العاصفة بايرون تحكم قبضتها على غزة وهناك مزيد من المشقة للعائلات النازحة التي تعيش في ملاجئ مؤقتة، حيث تجلب الأمطار الفيضانات والدمار وتهديدات صحية إضافية”.

وأكد لازاريني أن فرق الأونروا، الذين هم أنفسهم نازحون، يواصلون العمل لدعم الناس أينما استطاعوا ويقومون بسحب مياه الصرف الصحي ومياه الفيضانات، وإزالة القمامة، وتوزيع أغطية العزل المشمع، وملابس الشتاء والبطانيات، وتقديم الرعاية الطبية.

ويضرب غزة منذ فجر أمس، منخفض جوي قاس تسبب بغرق آلاف من خيام النازحين في مناطق متفرقة بالقطاع، بعد هطول أمطار غزيرة، وسط توقعات باستمرار الحالة الجوية العاصفة إلى مساء الغد.