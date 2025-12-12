لازاريني: العاصفة بايرون تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

337Q2EU highres.jpg d4c79fa8 89b6 4414 949d c61e05c73b49.jpg 131219fb 6f68 4ff3 9071 9c20a86c775a.jpg 51ca5c3f 8e22 4a54 9847 3aa9bd794a10 860x573 1 لازاريني: العاصفة بايرون تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

القدس المحتلة -سانا

أبدى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في مدينة غزة نتيجة العاصفة “بايرون”، لافتاً إلى أن فلسطينيي القطاع الذين فقدوا كل شيء يواجهون موجة جديدة من المعاناة.

وقال لازاريني في تدوينة على منصة “إكس”، أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن “العاصفة بايرون تحكم قبضتها على غزة وهناك مزيد من المشقة للعائلات النازحة التي تعيش في ملاجئ مؤقتة، حيث تجلب الأمطار الفيضانات والدمار وتهديدات صحية إضافية”.

وأكد لازاريني أن فرق الأونروا، الذين هم أنفسهم نازحون، يواصلون العمل لدعم الناس أينما استطاعوا ويقومون بسحب مياه الصرف الصحي ومياه الفيضانات، وإزالة القمامة، وتوزيع أغطية العزل المشمع، وملابس الشتاء والبطانيات، وتقديم الرعاية الطبية.

ويضرب غزة منذ فجر أمس، منخفض جوي قاس تسبب بغرق آلاف من خيام النازحين في مناطق متفرقة بالقطاع، بعد هطول أمطار غزيرة، وسط توقعات باستمرار الحالة الجوية العاصفة إلى مساء الغد.

52 قتيلاً جراء إعصار ميليسا في البحر الكاريبي
ألمانيا تدعو إلى مشاركة روسيا في مفاوضات خطة السلام بأوكرانيا
تصويت مرتقب في مجلس النواب الأمريكي لإنهاء أطول إغلاق حكومي
أول منظومة بحرية روسية لتحويل طاقة الهيدروجين إلى كهرباء
العفو الدولية تطالب إسرائيل بوقف التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك