عون: الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان أولوية قصوى

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأحد، أن الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان يشكّل أولوية قصوى، واصفاً إياه “بالخط الأحمر” الذي لا يسمح بالمساس به.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله: “إنه في ظل الدمار والتهجير، يبقى الهم الأساسي الحفاظ على السلم الأهلي، ومن يحاول المسّ به إنما يقدّم خدمة لإسرائيل”.

ولفت عون إلى أن الشعب اللبناني لا يرغب في الانجرار إلى الفتنة، مشيراً إلى أن التفاوض والدبلوماسية لا يعنيان التنازل أو الاستسلام، كما أشار إلى استمرار الجهود والاتصالات الدبلوماسية لوقف القتل والدمار.

وكان شخصان قتلا، أمس السبت، وأُصيب آخرون بجروح جراء مواصلة الطيران الإسرائيلي غاراته على القرى والبلدات في جنوب لبنان، ومنطقة البقاع.

وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، مؤخراً، أن الأوضاع في جنوب لبنان مأساوية، نتيجة الغارات المستمرة التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات.