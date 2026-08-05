الاتحاد الأوروبي يخصص 1.4 مليار يورو من فوائد أصول روسيا المجمدة لدعم أوكرانيا



بروكسل-سانا



أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها ستخصص 1.4 مليار يورو أي ما يعادل نحو 1.6 مليار دولار من الفوائد التي تدرها الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد لدعم أوكرانيا.



وفي بيان نشرته عبر حسابها في منصة “إكس” أوضحت المفوضية أن الأموال التي تم تحويلها إلى الاتحاد الأوروبي في 3 آب الحالي، جاءت من الفوائد المتراكمة على الأرصدة النقدية التابعة لأصول البنك المركزي الروسي المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي، عقب العقوبات التي فرضها التكتل على موسكو بعد حربها مع أوكرانيا.

دعم أوروبي متواصل

بدورها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة عبر حسابها في “إكس”: إن” المبلغ الجديد سيُستخدم لدعم استمرار أوكرانيا في مواجهة روسيا”.



ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي الموجودة خارج روسيا، إلا أن الدول الغربية امتنعت عن مصادرة الأصول نفسها بسبب التعقيدات القانونية، ولجأت بدلاً من ذلك إلى استخدام العوائد والفوائد الناتجة عنها لتمويل دعم كييف.



ويأتي التمويل الأوروبي الجديد ضمن آلية أوسع اعتمدتها بروكسل ومجموعة السبع، التي تستفيد من الأرباح السنوية المتولدة من الأصول الروسية المجمدة لتوفير مساعدات مالية وعسكرية لأوكرانيا، في إطار جهود طويلة الأمد لدعم الاقتصاد الأوكراني وتمويل احتياجاته الدفاعية وإعادة الإعمار.



وفي المقابل، ترفض موسكو هذه الخطوات وتعتبر استخدام العوائد أو الأصول الروسية المجمدة انتهاكاً للقانون الدولي، ولوّحت مراراً باتخاذ إجراءات قانونية إذا مضت الدول الغربية في توسيع استخدام هذه الأموال.