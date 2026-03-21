الأردن يعلن اعتراض 222 صاروخاً ومسيرة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية

عمان-سانا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم السبت أن عدد الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي أُطلقت باتجاه أراضي المملكة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية بلغ 240 تمكّنت من اعتراض 222 منها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مديرية الإعلام العسكري قولها في بيان حول تداعيات الحرب خلال أسبوعها الثالث: إن القوات المسلحة تعاملت خلال الأسبوع الماضي مع عشرات الصواريخ والمسيرات حيث تم استهداف المملكة بـ 36 صاروخاً وطائرة مسيّرة، اعترض سلاح الجو الملكي منها 14 صاروخاً و21 طائرة مسيّرة.

وأوضح البيان أنه منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تمكن سلاح الجو من اعتراض وتدمير 222 صاروخاً وطائرة مسيّرة إيرانية، في حين لم تتمكن الدفاعات من اعتراض 18 صاروخاً ومسيرة، مشدداً على أن القوات المسلحة الأردنية تقوم بواجبها في حماية الوطن والدفاع عنه من كل اعتداء، وتسعى بكل قدراتها للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

من جانبه، كشف المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت خلال الأسبوع الأخير مع 114 بلاغاً تتعلق بسقوط أجسام وشظايا في معظم المحافظات، نتج عنها إصابة طفل واحد حالته مستقرة، مشيراً إلى أن إجمالي البلاغات عن “المتساقطات” منذ بدء الحرب وصل إلى 414 بلاغاً بينما بلغ مجموع الإصابات 24 إصابة تماثلت جميعها للشفاء.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الأردن، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.