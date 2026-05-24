أكسيوس: اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران لإعادة فتح مضيق هرمز ‏

واشنطن-سانا
أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران على وشك توقيع اتفاق مؤقت يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون فرض رسوم، وذلك وفقاً لمسؤولين أمريكيين وتقارير إعلامية.
وقال الموقع: إن مسودة الاتفاق تنص على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، تتعهد خلالها طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مع التفاوض على تعليق تخصيب اليورانيوم وتقليص مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، كما تشمل التفاهمات إزالة إيران الألغام من مضيق هرمز، واستئناف حركة الشحن البحري بصورة طبيعية.
وفي المقابل، ستعمل واشنطن على تخفيف بعض العقوبات والسماح لإيران ببيع النفط بحرية أكبر، إضافة إلى بحث آليات للإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة خلال فترة الاتفاق المؤقت.
ووفقاً لما أورده الموقع، فإن مسودة الاتفاق تتضمن أيضاً تفاهمات مرتبطة بإنهاء الحرب في لبنان، ضمن إطار تهدئة إقليمية أوسع.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران “تم التوصل إلى الجزء الأكبر منها، مع بقاء بعض التفاصيل النهائية قيد النقاش” كما ذكر الموقع.
وتقود باكستان ودول خليجية، بينها قطر والسعودية والإمارات، جهود الوساطة بين الطرفين، في محاولة لتجنب تصعيد عسكري جديد يهدد إمدادات الطاقة العالمية وحركة الملاحة في الخليج.
ويُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لنحو خُمس تجارة النفط المنقولة بحراً عالمياً، فيما تسبب التوتر المستمر منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي باضطرابات كبيرة بأسواق الطاقة والشحن البحري.