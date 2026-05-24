أكسيوس: اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران لإعادة فتح مضيق هرمز ‏

واشنطن-سانا‏

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران على وشك توقيع ‏اتفاق مؤقت يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإعادة فتح ‏مضيق هرمز أمام الملاحة دون فرض رسوم، وذلك وفقاً لمسؤولين أمريكيين ‏وتقارير إعلامية.‏

وقال الموقع: إن مسودة الاتفاق تنص على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، ‏تتعهد خلالها طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مع التفاوض على ‏تعليق تخصيب اليورانيوم وتقليص مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ‏كما تشمل التفاهمات إزالة إيران الألغام من مضيق هرمز، واستئناف حركة ‏الشحن البحري بصورة طبيعية.‏

وفي المقابل، ستعمل واشنطن على تخفيف بعض العقوبات والسماح لإيران ‏ببيع النفط بحرية أكبر، إضافة إلى بحث آليات للإفراج عن أموال إيرانية ‏مجمّدة خلال فترة الاتفاق المؤقت.‏

ووفقاً لما أورده الموقع، فإن مسودة الاتفاق تتضمن أيضاً تفاهمات مرتبطة ‏بإنهاء الحرب في لبنان، ضمن إطار تهدئة إقليمية أوسع.‏

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران “تم ‏التوصل إلى الجزء الأكبر منها، مع ‏بقاء بعض التفاصيل النهائية قيد النقاش” ‏كما ذكر الموقع. ‏

وتقود باكستان ودول خليجية، بينها قطر والسعودية والإمارات، جهود ‏الوساطة بين الطرفين، في محاولة لتجنب تصعيد عسكري جديد يهدد ‏إمدادات الطاقة العالمية وحركة الملاحة في الخليج.‏

ويُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لنحو خُمس تجارة النفط المنقولة بحراً ‏عالمياً، فيما تسبب التوتر المستمر منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي ‏باضطرابات كبيرة بأسواق الطاقة والشحن البحري.‏