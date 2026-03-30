وول ستريت جورنال: ترامب يدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية لاستخراج اليورانيوم من إيران

واشنطن-سانا

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى إخراج نحو 500 كيلوغرام من اليورانيوم من داخل إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين لم تكشف عن هوياتهم قولهم: إن “هذه العملية معقدة ومحفوفة بالمخاطر ومن المرجح أن تبقي القوات الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام”.

وأضاف المسؤولون: إن “ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن إصدار الأمر وهو يدرس المخاطر التي قد يتعرض لها الجنود الأمريكيون إلا أنه يرحب بالفكرة بشكل عام لأنها قد تساعده في تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في منع إيران من إنتاج سلاح نووي”.

من جانبها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قالت: إن” القوات الأمريكية في المنطقة قد تنفذ عملية لاستحواذ اليورانيوم المخصب في موقع أصفهان النووي أو للاستيلاء على جزيرة خرج أو السيطرة على مضيق هرمز”.

وأضافت الصحيفة: إن” ترامب يبحث عن عملية تهدف إلى الاستيلاء على المواد النووية المخصبة عالية التركيز وتدميرها والتي يعتقد أنها مخزنة في أعماق الجبال بأصفهان”.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أن جميع الخيارات بشأن التعامل مع الملف النووي الإيراني لا تزال مطروحة على الطاولة بما فيها إرسال قوات خاصة لمصادرة اليورانيوم في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية منذ الـ 28 شباط الماضي.