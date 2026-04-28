وزيرا خارجية البحرين وبنما يبحثان تداعيات إغلاق مضيق هرمز

المنامة-سانا

بحث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع وزير العلاقات الخارجية في بنما هافيير مارتينيز أتشا، تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وتبادلا وجهات النظر إزاء آفاق التنسيق المشترك من خلال عضوية البلدين الحالية في مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص حيال القضايا التي يناقشها المجلس والتي تتعلق بالسلم والأمن الدوليين.

وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق بحث مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي أمس الإثنين، الحرب في الشرق الأوسط، والمساعي المبذولة لإنهائها، وسبل تأمين الملاحة البحرية.

