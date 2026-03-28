وكالة الطاقة الذرية: استهداف المنشآت النووية أمر غير مقبول

بكين-سانا

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الهجمات على المنشآت النووية “أمر غير مقبول”، داعياً جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل دائم يضمن السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي مقابلة مع قناة CGTN الصينية نُشرت اليوم، شدد غروسي على أنه “لا ينبغي أبداً استهداف محطات الطاقة النووية أو المساس بسلامتها المادية”، محذراً من العواقب الخطيرة لمثل هذه الأعمال.

وأوضح أن الوكالة تضطلع بدور محوري في حماية المنشآت النووية، مشيراً إلى أنها وضعت مجموعة من ركائز السلامة التي يجب الالتزام بها في جميع الظروف، إلى جانب تنسيقها المستمر مع دول المنطقة، ولا سيما دول الخليج، لتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ.

وأضاف: إن الوكالة توفر التوجيه والتدريب والأدوات التحليلية لمساعدة الجهات المختصة على التعامل مع أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال وقوع تسربات إشعاعية نتيجة استهداف المواقع النووية، معرباً عن أمله في عدم حدوث مثل هذه السيناريوهات.

وأشار غروسي إلى أنه يجري اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية إقليمياً لرفع مستوى الوعي بالمخاطر الجسيمة التي قد تترتب على استهداف المنشآت النووية، مؤكداً أن الوكالة تعمل على تسهيل تفاهمات مؤقتة بين أطراف النزاع لتجنب استهداف هذه المنشآت.

وشدد على أن القضية النووية لا يمكن حلها إلا بالوسائل السلمية، داعياً إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل طويل الأمد يضمن الأمن والاستقرار.

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء الماضي إلى تجنب المخاطر النووية، بعد إعلان إيران عن سقوط مقذوف آخر على أرض محطة بوشهر النووية.