السعودية تعلن اعتراض وتدمير عشر مسيّرات معادية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس، أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت ودمرت عشر مسيّرات معادية دخلت أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي تأكيده في بيانات أصدرها اليوم، أنه تم اعتراض وتدمير عشر مسيرات في المنطقة الشرقية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة بينها السعودية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.