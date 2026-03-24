الصحة اللبنانية: 1072 قتيلاً و2966 جريحاً جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد منذ الثاني من الشهر الجاري إلى 1072قتيلاً و2966 جريحاً.

ووفق التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية حول تطورات العدوان، ارتفع عدد القتلى من الأطفال إلى 121 طفلاً، بينما ارتفع عدد الجرحى منهم إلى 382 طفلاً، وذلك بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، حيث تشن غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، بينما تتوغل قواتها في جنوب لبنان عبر محاور عدة.